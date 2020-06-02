МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в мае в России выросли на 65,7% в месячном выражении, в годовом — упали на 42%, сообщает компания.

"Lada подвела итоги продаж в мае 2020 года, который стал вторым месяцем работы в условиях введенных эпидемиологических ограничений. В мае было продано 16 663 легковых и легких коммерческих автомобиля (включая модель Niva – 1 083 штук), что на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года", — отмечает компания.