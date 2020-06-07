МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".

"Предметом договора являются трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием… Продукция поставляется в период с 30.03.2020 года по 31.12.2022 года", — говорится в документации.

Почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты. В частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" и "Бованенково-Ухта". Заказчик указал склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.

Закупка проводится в один лот. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 июня, итоги подведут 16 июня.