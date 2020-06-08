МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" готов возобновить работу в Москве в привычном формате и ждет всплеска поездок после снятия ограничений, продолжит соблюдать меры дезинфекции автомобилей, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня отменяются ограничения на работу каршеринга в столице.

"Безусловно, мы рады возобновить работу в привычном формате и готовы к этому. Мы продолжим соблюдать все необходимые меры дезинфекции автомобилей и самым тщательным образом продолжим обрабатывать машины. Мы ждем всплеска поездок и убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы", — сказали в пресс-службе "Делимобиля".