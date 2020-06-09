МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он в понедельник попал в ДТП, был застрахован по ОСАГО в компании "АльфаСтрахование", следует из данных сервиса на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

В "АльфаСтраховании" агентству РИА Новости сообщили, что не комментируют подобную информацию.

"Компания работает в соответствии с действующим законодательством. В случае получения обращения компания произведет все необходимые действия для осуществления страховой выплаты в рамках закона об ОСАГО", — сообщил страховщик.

В понедельник вечером в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП — Сергей Захаров 1963 года рождения.