МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выдала предупреждение еще одному дилеру BMW из-за некорректной цены машин в объявлениях, сообщается на сайте службы.

"ООО "Рольф" и ООО "Так" (его посредник с площадкой "Юла") получили предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения статьи 14.2 "Закона о защите конкуренции". В случае их неисполнения в отношении данных юридических лиц будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

Ранее в июне УФАС уже выдала подобное предупреждение дилеру BMW "Борисхоф 1" и его посреднику "Баер Макспостер" из-за некорректной цены машин на площадке объявлений Avito.

УФАС сообщает сегодня, что в ходе проверки выявила, что на сайте auto.youla.ru размещено предложение о приобретении у ООО "Рольф" BMW 5-й серии в определенной комплектации за фиксированную сумму, но информация об этой возможности, доступной исключительно при его покупке по системе trade-in и в кредит, отсутствует. А в случае отказа от этих условий цена на автомобили существенно возрастает, обратило внимание ведомство.

"При этом "минимальные" цены в объявлениях выделены визуально и по месту расположения. Кроме того, в объявлении не обозначено, что цена предложения уже указана с учетом всех возможных бонусов", — добавляется в сообщении.

В итоге УФАС пришло к выводу, что подобные действия автодилера и посредника, отвечающего за размещение объявлений, наносят вред конкурентной среде на товарном рынке торговли транспортными средствами.