МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия планирует выпускать 2,38 миллиона легковых машин в год к 2035 году, а также 230 тысяч легких коммерческих авто и 117 тысяч грузовиков, следует из сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года.

"Приоритетной продукцией автомобильной промышленности и целевыми значениями по объему выпуска к 2035 году являются: легковые автомобили — 2,38 миллиона единиц, легкие коммерческие автомобили — 0,23 миллиона единиц, грузовые автомобили — 117,08 тысячи единиц, автобусы — 43 тысячи единиц", — говорится в документе.

Отмечается, что к 2035 году доля пассажирооборота автомобильного пассажирского транспорта в общем пассажирообороте по всем видам транспорта составит более 25%, а транспортная мобильность к 2025 году будет оцениваться в 30 поездок на человека в год при аналогичном показателе в 2020 году.

Производство легковых машин в РФ в 2019 году снизилось на 2,5% по данным Росстата, до 1,5 миллиона единиц, а грузовиков – на 1,1%, до 156 тысяч штук.