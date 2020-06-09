МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сервисы каршеринга не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора, заявили РИА Новости в компаниях "Яндекс.Драйв" и BelkaCar.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня. При этом работа каршеринга в столице была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы.

Вместе с тем операторы каршеринга заявляют, что не могут возобновить работу в обычном режиме, пока не получат соответствующих распоряжений от властей.

"Мы ждем информацию от городских властей, которая позволит службам каршеринга вернуться к прежним условиям ведения бизнеса в столице. Сейчас в сервисах доступны лишь тарифы для длительной аренды – от пяти дней. Тарифы с поминутной оплатой мы технически сможем вернуть в сервис в течение 15 минут. Машины "Яндекс.Драйва" находятся на городских парковках и полностью готовы к аренде. Весь автопарк проходит тщательную мойку и дезинфекцию", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Драйва".

"Снятие ограничений — это отлично, но регламентирующий документ по поводу того, как каршеринговым операторам осуществлять деятельность, должны предоставить коллеги из Роспотребнадзора", — в свою очередь заявила сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

"Поскольку на данный момент документа нет, то, соответственно, ни один из операторов, включая BelkaCar, не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура — общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси — уже работает без ограничений. Указ мэра, по сути, заблокирован", — добавила Макарова.