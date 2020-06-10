МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Камаз" разработал новый карьерный самосвал "Самсон", он будет выпускаться с 2022 года, следует из сообщения компании.

"В Научно-техническом центре "Камаза" разработали и изготовили первый автомобиль в новой линейке карьерных самосвалов – "Камаз-65805", предназначенный для эксплуатации в средних и малых карьерах. Автомобиль, получивший имя "Самсон", создан для перевозки скальной и рудной породы на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом. Самосвал имеет увеличенные допустимые нагрузки на оси и ведущие мосты", — поясняет компания.

Как отметил главный конструктор инновационных автомобилей НТЦ "Камаза" Сергей Назаренко, "Самсон" — это первый представитель нового семейства автомобилей в новой линейке карьерных самосвалов "Камаза", само семейство будет состоять из карьерных самосвалов с колёсной формулой 8х4 и 10х6, грузоподъёмностью от 45 до 70 тонн.

"В данный момент самосвал собран как Autonomous Ready, то есть применённые агрегаты самосвала полностью готовы для превращения его в беспилотный. Остаётся лишь установить элементы машинного зрения, сенсоров, связи и блок принятия решений, чтобы "Самсон" смог самостоятельно работать в карьерах без участия водителя. Это позволит в значительной степени минимизировать риски для жизни и здоровья людей", – пояснил Назаренко.

Грузоподъёмность нового самосвала – 60 тонн, а его полная масса достигает 87 тонн, автомобиль может передвигаться по дорогам общего пользования с максимальной скоростью 90 км/ч, добавляет компания.

"До запуска в серийное производство новинку "Камаза" ожидают испытания, которые продлятся полтора года: в июле текущего года начнутся испытания самосвала в Научно-техническом центре компании, потом планируется тестовая эксплуатация автомобиля в карьерах Кузбасса. Планируется, что в серийное производство модель будет запущена в 2022 году", — также сообщает компания.