МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Спрос на услуги каршеринга в Москве в первый день начала работы после снятия ограничений сопоставим с показателями до их введения, но о полном восстановлении говорить пока рано, рассказали РИА Новости в пресс-службах каршеринговых сервисов.

Ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора.

В среду утром сервисы сообщили, что получили необходимую информацию от властей и возобновили работу в Москве на условиях, действовавших до введения ограничений из-за коронавируса.

Как рассказали в пресс-службе сервиса YouDrive, сейчас спрос в Москве сопоставим с периодом до самоизоляции. "Но чтобы спрос полностью восстановился, необходимо дождаться открытия работы каршеринга в Санкт-Петербурге и Сочи", — сказали в YouDrive.

В пресс-службе сервиса "Делимобиль" сообщили, что спрос очень близок к показателям февраля-марта, когда в сутки совершалось несколько десятков тысяч поездок. "Убеждены, что за 25-30 дней максимум мы вернём прежнюю динамику", — сказали в "Делимобиле".