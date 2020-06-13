МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минтранс России видит риски для выполнения инвестпрограммы РЖД при снижении тарифов на перевозку нефтяных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 12 мая в ходе рабочей встречи попросил президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос приведения тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на нефть, приводя в пример данные за 2008 год. Путин позднее по итогам совещания по развитию энергетики поручал правительству до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+.

"Транспортировка нефти и нефтепродуктов составляет очень существенную часть доходов ОАО "РЖД" от грузовых перевозок. Предлагаемые меры (по снижению тарифов — ред.) приведут к потерям в доходах компании, а также создадут риски невыполнения параметров её финансового плана и инвестиционной программы. В связи с этим Минтранс России считает, что установление тарифов на перевозку нефтяных грузов железнодорожным транспортом на уровне декабря 2008 года возможно только после определения источников компенсации потерь в доходах перевозчика", — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Замгендиректора РЖД Алексей Шило, говоря об идее возвращения стоимости к уровню 2008 года, в ходе онлайн-брифинга в мае констатировал, что система железнодорожных тарифов изменилась с этого времени, как и общая экономическая ситуация, и в настоящее время фиксируется снижение доли перевозок нефтяных грузов, хотя компания дала ряд скидок. В частности, порядка 40% всех объемов "Роснефти" перевозятся с тарифными преференциями.

Шило при этом отмечал, что РЖД хотят наращивать такие перевозки и готовы дальше применять гибкую тарифную политику при росте объемов.