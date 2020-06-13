МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается распространить действие закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" на всю винодельческую продукцию из российского винограда, в том числе коньяк, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Автор проекта, депутат Госдумы Константин Бахарев поясняет, что 26 июня вступает в силу федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".

Закон решает вопросы правового регулирования только в отношении одного продукта переработки винограда — вина. В результате этого производители винодельческой продукции могут столкнуться с ситуацией, при которой производство вина осуществляется по одной технологии, в то время как производство иной винодельческой продукции — коньяка, бренди, виноградной водки — по другой, в соответствии с требованиями закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Для обеспечения неразрывности правового регулирования виноградо-винодельческой отрасли России предлагается включить в понятийный аппарат закона определения винных дистиллятов и спиртов, бренди, виноградной водки и российского коньяка (только из российского винограда), и их классификацию, распространить предусмотренный законом режим защищенных наименований на всю винодельческую продукцию из российского винограда", — говорится в документе.

Его автор уточняет, что проект также предусматривает распространение установленных законом требований к технологическим приемам, операциям и средствам на всю винодельческую продукцию с учетом особенностей, обусловленных технологией производства ее видов. Кроме того, проектом предлагается уточнить переходные положения для введения нового правового регулирования при производстве вина и иной винодельческой продукции.

"Закон в принятой редакции в качестве льготных переходных положений позволяет 3 года со дня вступления его в силу добавлять к готовому вину отечественное сусло для подслащивания в количестве не более 7% от общего объема, за исключением вин защищенных географических указаний и защищенных наименований мест происхождения. Законопроектом предлагается ввести 7-летний период разрешенного использования концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла для подслащивания вина", — говорится в документе.