МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".

"15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. По условиям достигнутых General Motors и UzAuto Motors договоренностей, данные модели также реализуются на экспортных рынках Белоруссии и Казахстана", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что покупателям предложены компактный городской хэтчбек Spark (Ravon R2) с двигателем объемом 1,25 литра (85 л.с.) и автоматической коробкой передач по цене от 720 тысяч рублей, а также Chevrolet Nexia (Ravon R3) и Chevrolet Cobalt (Ravon R4) в размерном В-классе с двигателями 1,5 литра 105 и 106 лошадиных сил, стоимостью от 700 и от 750 тысяч рублей соответственно.

Как поясняет дистрибьютор, дилерская сеть в РФ формируется на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров General Motors, а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. Сам Ravon возобновлял продажи в России осенью прошлого года, но больших успехов не добился — к концу 2019 года было продано лишь 683 машины.

"На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и других городах миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда", — поясняет компания.

"На этот год перед нами больше стоят операционные цели нежели количественные, но по позитивному сценарию мы планируем выйти к концу 2020 года на объем продаж в 10 тысяч машин", — говорит исполнительный директор "Келес Рус" Вадим Артамонов.