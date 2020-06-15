МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" до конца июня начнет работать в Сочи, говорится в сообщении компании.

"В конце июня в Сочи начнет работать каршеринг "Яндекс.Драйв". Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вместительным багажником будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что формат каршеринга у "Драйва" в Сочи будет отличаться от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. "В Сочи машины стоят рядом с аэропортом, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту", — говорится в сообщении.

Машину можно забронировать заранее. "То есть еще в аэропорту вылета можно открыть приложение "Драйва" и арендовать машину в Сочи, чтобы по прилету она уже ждала вас и охлаждалась", — уточняет компания. Во время аренды можно воспользоваться функцией "передачи руля" — и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в "Драйве".

Кроме того, "Драйв" расширяет тариф "Межгород": теперь машину можно взять в Москве, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно.

"Яндекс.Драйв" — каршеринговый сервис, включающий более 18 тысяч машин разных марок, классов и моделей. Также в автопарке есть грузовые фургоны и вместительные шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle.