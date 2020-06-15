МАДРИД, 15 июн — ПРАЙМ. Власти Испании выделят 3,75 миллиарда евро на поддержку автомобилестроения — одного из самых пострадавших из-за эпидемии коронавируса и карантина секторов экономики.

"Речь идет о том, чтобы сделать все необходимое для снижения огромных потерь сектора в 2020 году", — заявил премьер Педро Санчес, презентуя план поддержки автомобилестроения.

Одна из задач — воспользоваться возможностью и попытаться перевести мощности на производство более экологически чистых машин, заявил Санчес. "Этот план соответствует нашим международным обязательствам в борьбе с климатической чрезвычайной ситуацией, а также делает ставку на чистый воздух в наших городах", — сказал премьер.

Автомобилестроение составляет 10% ВВП Испании, пятую часть экспорта, обеспечивает 650 тысяч рабочих мест.

Правительство планирует в текущем году выделить на поддержку автомобилестроения 1,535 миллиарда евро, в 2021-м — 2,215 миллиарда. Из этих денег 2,7 миллиарда будут направлены в качестве инвестиций на модернизацию производства. Еще 415 миллионов предполагается выделить на исследования, 300 миллионов — на прямую помощь для обновления автопарка, 95 миллионов — на обучение персонала.

Во время карантина автомобильное производство в Испании, а также экспорт автомобилей достигли исторического минимума. Падение производства в апреле составило 97,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт упал на 98%, продажи легковых автомобилей в мае упали на 72,7%, следует из данных ассоциации ANFAC (Испанская ассоциация производителей автомобилей и грузовиков).

В конце мая японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне.