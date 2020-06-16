МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, истекающие в этом году, будут автоматически продлены на 12 месяцев, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей.

"Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации", — отмечает кабмин.