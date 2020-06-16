МОСКВА, 16 июн- ПРАЙМ. В России мошенники стали применять новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.

На рынке подержанных машин в России в настоящее время, по оценкам экспертов, много мошенников, которые пользуются невнимательностью покупателей и ограниченностью их финансов.

Новая схема обмана покупателей автомобилей выглядит следующим образом: на автомобиль с пробегом оформляется аренда (например, дл работы в такси) и поддельная доверенность, по которой выписывается дубль ПТС. После этого машину выставляют на продажу.

Жертвами такой схемы могут стать все покупатели, которые берут машину с пробегом и не считают дубликат ПТС чем-то опасным и настораживающим при сделке.

Как пишет "Российская газета", именно в такую схему оказался втянутым житель Московской области, который решил купить автомобиль E-Class компании Mercedes.

Покупатель не смог поставить на учет в ГИБДД свою покупку: машина проходит по уголовному делу. Преступники обманули сразу двух человек. У первого украли машину, у второго — забрали деньги.

Автомобиль E-Classа отдавался для работы в элитном такси, в результате от временных автовладельцев не осталось ни следа.

Жителю Подмосковья придется вернуть автомобиль настоящему владельцу, а получить обратно деньги уже вряд ли получится.