МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская компания Tesla выпустила электрокар с самым большим запасом хода.

Модель Tesla Model S Long Range Plus стала первым в мире электромобилем, получившим максимальный пробег более 400 миль по циклу EPA.

Компания Илона Маска представила новую топовую модификацию электрокара Model S, она обозначена как Long Range Plus и стала первым в мире серийным "зеленым" "дальнобоем".

Tesla Model S Long Range Plus на тестировании смогла проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили, это почти 650 километров. Стандарт устанавливало Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Предыдущий рекорд электрокаров Маска — 391 миля или 629 километров.

При этом Маск заявлял ранее, что накануне испытания в электрокаре Tesla Model S Long Range Plus оставили ключ, что привело к разрядке аккумулятора за ночь на 2%, из-за чего машине не удалось превзойти 400-милльный рубеж.