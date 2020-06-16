МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Бывший руководитель отдела регистрации и тестирования компании Audi (подразделение Volkswagen Group) Аксель Айзер задержан в Хорватии по обвинениям властей США в связи с "дизельным скандалом", сообщила во вторник газета Handelsblatt.

В январе прошлого года четыре менеджера Audi были обвинены в США в связи с "дизельным скандалом". В частности экс-глава отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричард Баудер, экс-руководитель отдела регистрации и тестирования Аксель Айзер, бывший руководитель отдела по разработке двигателей Стефан Книрш и бывший ответственный за регистрацию двигателей Карстен Нагель обвинялись в сговоре с целью мошенничества против США, сговоре с целью финансового мошенничества и нарушения закона США "О чистом воздухе", а также в шести случаях нарушения упомянутого закона и шести эпизодах мошенничества.

Позже комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против бывшего генерального директора компании Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Как пишет Handelsblatt, власти США, по-видимому, выдали международный ордер на арест Айзера и других бывших руководителей компании еще несколько месяцев назад. В результате недавно 59-летний Айзер был задержан в Хорватии.

Адвокат Айзера не ответил на соответствующий запрос газеты, а министерство иностранных дел ФРГ сообщило только, что посольство в Загребе начало оказание консульской поддержки.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала".

В декабре 2018 года Audi объявила об отзыве 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями из-за нарушений.