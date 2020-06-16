МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".

"ПАО АФК "Система" объявляет о сделке по предложению, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом, приблизительно 118 миллионов существующих акций компании "Детский мир", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по результатам продажи объявленных 118 миллионов акций ритейлера доля АФК в "Детском мире" может сократиться до приблизительно 20,4% с 33,38%, доля РКИФ – до приблизительно 4,6% с 7,56%.