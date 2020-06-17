МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В России в антикризисном плане правительства предусмотрены специальные выплаты для владельцев автомобилей. Власти намерены компенсировать гражданам перевод автомобиля с бензина на газовое топливо.

Размер субсидии на переоборудование машины увеличен до 60% от стоимости этого действия. Половину заплатит газовый гигант "Газпром".

Отмечается, что такие выплаты станут частью маркетинговой программы "дочки" газового гиганта — "Газпром газомоторное топливо".

КТО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ

На эту выплату претендуют не только предприниматели, но и физические лица при переоборудовании частного автомобиля.

По предварительным оценкам чиновников, экономия граждан от такой субсидии составит порядка 4-5 миллиардов рублей.

В настоящее время в России переоборудование автомобиля под газ стоит около 80-150 тысяч рублей. При разнице в цене топлива процедура переоборудования окупится минимум через 20 тысяч километров. если государство будет компенсировать часть расходов, то "выйти в плюс" автовладеольцы смогут уже через 10-15 тысяч километров.

По оценкам экспертов, удвоение субсидий даст возможность в год переводить на газомоторное топливо только от двух до 14 тысяч авто.