МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе за пять месяцев 2020 года сократились в годовом исчислении в 2,4 раза, до 835 машин, в том числе в мае — в 3,2 раза, до 128, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС за пять месяцев снизились на 41,5%, до 3,332 миллиона. С начала 2020 года количество зарегистрированных автомобилей сократилось на каждом из четырех основных рынков ЕС: Испания (‐54,2%), Италия (‐50,4%), Франция (‐48,5%) и Германия (-35%).

"На каждом из 27 рынков ЕС в мае было зарегистрировано снижение, которое выражалось двухзначными показателями, хотя падение было менее драматичным чем в апреле. В Испании наблюдалось наибольшее снижение среди четырех основных рынков ЕС (-72,7%), в то время как продажи упали примерно вдвое во Франции (-50,3%), Италии (-49,6%) и Германии (-49,5%)", — добавляет ACEA.

В частности, по данным ACEA, продажи новых автомобилей в Европе французского автопроизводителя PSA Group за январь-май сократились в годовом выражении на 48,3%, компании Volkswagen Group — на 37,1%, группы Renault в целом — на 48,3%. В мае, по данным ACEA, продажи PSA опустились на 56,4% в годовом исчислении, Volkswagen Group — на 52,4%, группы Renault — на 52,5%.