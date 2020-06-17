МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор", управляющая платными дорогами в России, отмечает рост интенсивности движения по ним, но отставание от показателей 2019 года остается, следует из сообщения госкомпании.

"На трассах, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", наблюдалось увеличение интенсивности движения в праздничные выходные. Благоприятные погодные условия и снятие ограничений способствовали росту трафика. Так, на М-4 "Дон", по сравнению с первой неделей июня 2020 года, он вырос на 34-50%, в зависимости от конкретного участка. На М-3 "Украина" и М-11 "Нева" проездов стало больше на 26% и 56% соответственно", — сообщает "Автодор".

Несмотря на то, что автомобилисты постепенно возвращаются к поездкам по привычным для себя маршрутам, отставание от показателей 2019 года составляет 45% на платных участках М-4 в Воронежской области и Краснодарском крае и от 3% до 20% — в Московской области, отмечает госкомпания.

С начала мая "Автодор" для автомобилистов, которые из-за введения режима самоизоляции не смогли воспользоваться абонементами на проезд по платным участкам трассы М4 "Дон", продлила на 50 дней проездной, срок окончания действия которого был с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.