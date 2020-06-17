БРЮССЕЛЬ, 17 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия обеспокоена возможными негативными последствиями для конкуренции от предполагаемого слияния Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot и начала исследование этой сделки, говорится в релизе ЕК.

"Европейская комиссия начала углубленное расследование для оценки предполагаемого слияния автомобильных компаний Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Peugeot S.A. (PSA) в соответствии с правилами ЕС о слияниях. Комиссия обеспокоена тем, что предлагаемая сделка может снизить конкуренцию в отношении легких коммерческих транспортных средств весом менее 3,5 тонны в Европейской экономической зоне и, в частности, в 14 государствах-членах ЕС и Великобритании", — говорится в релизе.

Еврокомиссия была проинформирована об этом слиянии 8 мая, у нее есть время до 22 октября принять решение о возможности совершения сделки.При этом регулятор отмечает, что начало углубленного расследования не предопределяет его результаты.

ЕК также отмечает, что слияние FCA и PSA устранит исторически сложившуюся конкуренцию между компаниями. Помимо этого, по мнению регулятора, слияние двух компаний усложнит для новых компаний вход на рынок легковых автомобилей.

В конце октября прошлого года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы. Закрытие сделки ожидается в конце текущего или начале 2021 года.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.