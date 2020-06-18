МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Господдержка автопрома в РФ в 2020 году составит более 45 миллиардов рублей, Минпромторг продолжает практику поддержки сектора через программы стимулирования спроса на машины, рассказал на конференции "Сбер Про" глава департамента автомобильной и железнодорожной промышленности ведомства Денис Пак.

"Только на автопром в этом году выделено более 45 миллиардов рублей. В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился, и российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде. Принимая во внимание высокую результативность всех программ стимулирования спроса, которые мы реализуем, в этом году мы продолжили эту практику и по многим мерам увеличили бюджетирование", — отметил Пак.

Так, согласно презентации Пака, на программы льготного автокредитования в этом году выделено 17 миллиардов рублей, ожидаемый эффект – продажа 119 тысяч автомобилей, на льготный лизинг выделено 8 миллиардов, ожидаемый эффект – 26 тысяч машин, на новую программу "Доступная аренда" — 2,5 миллиарда с ожидаемым эффектом в 14 тысяч реализованных авто, на субсидии производителям газомоторной техники выделено 3,3 миллиарда рублей, ожидается продажа 8,33 тысячи единиц.

Кроме этого, на опережающие закупки 33 тысяч единиц автотехники ведомствами и госкомпаниями выделено 4,5 миллиарда рублей, и еще 10,2 миллиарда – на закупку регионами 2,5 тысячи машин "скорой помощи", следует из презентации.