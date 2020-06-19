МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За новые автомобили российские покупатели будут платить больше даже после того, как будут сняты все ограничения из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на партнёра аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто пишет iReactor.

Дилеры будут продолжать повышать цены на новые машины в России.

"В целом цены все будут повышать, потому что доллар вырос на 15%", — говорит эксперт авторынка.

С ним согласны и эксперты "Автостата": по их мнению, даже рост цен на машины в июне являются результатом резкого обвала мировых цен на нефть и ослабления курса рубля.

Только в первой половине июня свои прайс-листы обновили 18 производителей автомобилей.

При этом, считает Моржаретто, скидки и акции при покупке нового авто останутся. Для кого-то из брендов это будет единственный способ сохранить баланс спроса и предложения. Другие производители за счет скидок смогут увеличить реализацию: это будет "мягкий" выход из ограничений, связанных с коронавирусом.

Отдельной строкой эксперт выделяет льготное автокредитование, расширенное с 1 июня текущего 2020 года для более широкого круга россиян. Так, максимальная стоимость участвующих в льготных программах автомобилей выросла с 1 до 1,5 миллиона рублей, а программа "Семейный автомобиль" стала доступна для семей с одним ребёнком (раньше — с двумя и более). Также появились две новые льготные программы:

для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения



для тех, кто сдаёт свои транспортные средства старше 6 лет в Trade-in.

"На данный момент очень выгодные кредиты, особенно с государственной поддержкой. Есть интересные кредиты, предлагаемые производителями. Вариантов масса. Если не заморачиваться, можно со скидкой найти модель какую-нибудь не самую популярную, однако вполне себе приличную", — прогнозирует эксперт авторынка.