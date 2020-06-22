МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Камаз" планирует вложить около 50 миллиардов рублей в 2021-2025 годах в расширение линии сборки кабин, развитие производства двигателей, освоение беспилотных автомобилей, следует из сообщения компании.

"В текущем 2020 году "Камаз" планирует потратить 10 миллиардов рублей в том числе на создание современной линии сборки автомобиля, создание газового двигателя Р6, на начало работ по освоению двигателя "Евро-6", завершение ИТ-проектов, внедрение электронного техпроцесса на заводах. За следующие пять лет (2021-2025 годы) планируется потратить еще около 50 миллиардов рублей – на расширение линии сборки кабин, развитие производства двигателей до 30 тысяч штук, расширение цифровизации производства, освоение беспилотных автомобилей и электротехники", — сообщает компания.