МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бюджетный китайский автобренд Lifan вновь находится на грани банкротства, пишет издание "Автоновости дня".

В арбитражных судах Китая находится на рассмотрении порядка 400 исков от кредиторов к бренду на общую сумму почти 3 млрд юаней (это 28,5 млрд рублей).

Учитывая то, что продажи машин бренда Lifan даже на родине за последние пять лет рухнули в 10 раз, а задолженностей становится только больше и больше, производитель может попросту прекратить свое существование уже в ближайшие недели.

Сейчас с концерном судятся и дистрибьюторы, и поставщики, и потребители. исковые заявления на Lifan направили в суды даже собственные дочерние подразделения.

Всего суды смогли рассмотреть 221 дело. По ним Lifan должен компенсировать истцам 1,8 млрд юаней (почти 20 млрд рублей).

При этом, все-таки небольшой шанс у производителя удержаться на плаву есть. Поддержка может прийти от действующего бизнеса по производству и продаже мототехники, а также благодаря нераспроданным земельным участкам.

В частности, как сообщили в социальных сетях, к продаже готовится земельный участок под заводом в провинции Чунцинь. Компания ожидает выручить от продажи 1,5 — 2,5 млрд юаней.

По другим таким объектам пока информации нет.

При этом, если компания сможет сделать все возможное для преодоления трудностей, то у бренда есть все шансы вновь стать конкурентоспособным хотя бы на ключевых рынках.