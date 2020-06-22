МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Разработчик президентского лимузина Aurus ФГУП "НАМИ" и НП "Глонасс" к 2022 году создадут в России цифровой полигон общей стоимостью 600 миллионов рублей для тестирования беспилотных автомобилей и инфраструктуры к ним, следует из презентации НТИ "Автонет", с которой ознакомилось РИА Новости.

На цифровом полигоне планируется проводить испытания подключенных автомобилей и транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, а также исследовательские и сертификационные испытания транспортных средств, их компонентов и систем, обеспечивающих взаимодействие транспортных средств между собой и с цифровой инфраструктурой.

Проект предполагается реализовать в 2020-2022 годах с выходом на коммерциализацию к концу 2022 года. Финансирование будет обеспечено за счет бюджетных средств в размере 417,8 миллиона рублей (грант) и внебюджетных источников (181,9 миллиона рублей), следует из презентации. Главным исполнителем проекта значится ФГУП "НАМИ", соисполнителями – НП "Глонасс" и инфраструктурная компания "Смартс".

Коммерциализировать проект организаторы планируют за счет оказания услуг по проведению различных испытаний, в том числе комплексных испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВТС), подключенных машин и их компонентов, сертификационных испытаний DNC и их компонентов. Среди потенциальных заказчиков названы "Камаз", "Группа ГАЗ", Sollers, российские разработчики ВТС – "Яндекс", МАДИ, НГТУ, StarLine, Basetrack, мировые автопроизводители, производители интеллектуальных систем и компонентов.

"Проект направлен на создание экспериментальной базы, необходимой для разработки требований и методов испытаний подключенных транспортных средств и транспортных средств с высокой степенью автоматизации функций управления. Проект поддерживается министерством промышленности и торговли Российской Федерации", — поясняет "Автонет".