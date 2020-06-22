МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в мае, как и в апреле, стали Toyota, Kia и Hyundai, также к ним добавился бренд Lexus; в целом опрошенные РИА Новости страховщики ожидают возврата к прежнему уровню убытков по автострахованию, но произойдет это не в ближайшие месяцы.

Динамика по числу угонов у страховщиков в мае оказалась разнонаправленной. Так, в "МАКСе", "Страховом доме ВСК" и в "Согласии" рассказали, что по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В "РЕСО-Гарантии" зафиксировали рост в 1,5 раза, а в "АльфаСтраховании", наоборот, снижение. При этом обе компании отметили, что особо неблагоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где не было жестких ограничений на передвижение, но Москва догоняет северную столицу по числу заявлений.

Так или иначе, самые угоняемые бренды автомобилей остаются прежними. Среди конкретных моделей страховщики назвали Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson, также были эпизоды с угонами Lexus.

В целом в апреле-мае число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев. Он уверен, что число аварий в ближайшее время повысится, потому что водители сидели по домам и у них был перерыв в вождении. Вдобавок, пойдут заявления по мелким убыткам, которые клиенты откладывали до выхода из самоизоляции.

"С точки зрения автострахования ожидаем, что статистика убытков вернется к прежним значениям в течение 3-4 месяцев. А вот в части продаж полисов каско прогнозы по большей части пессимистичные. Месячный простой автопрома, колебания курса валют, самоизоляция граждан – всё это отправило рынок каско в отрицательную зону роста как минимум до конца года", — прогнозирует начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

В "АльфаСтраховании" считают, что число конкретно угонов, хоть и начнет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, страховщик ожидает только с сентября.