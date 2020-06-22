МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Росавиация получила заявки на субсидии за вывоз россиян из-за рубежа на фоне коронавируса от российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", объем предполагаемых выплат составляет 28,34 миллиона рублей, сообщил Минтранс.

"Росавиация получила первые заявки отечественных авиакомпаний на предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат, понесенных при вывозе россиян из иностранных государств. Заявки подали авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Объем предполагаемых субсидий составляет 28,34 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в программе вывозных рейсов приняли участие 12 российских перевозчиков, из них основной объём авиаперевозок выполнен авиакомпаниями "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Азур Эйр".

По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение россиян из-за границы, с 20 марта по 21 июня на территорию РФ вернулись более 202 тысяч россиян, а за три недели июня в РФ доставили более 11,6 тысячи человек. Выполнено 55 рейсов, в том числе из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Наибольшее количество рейсов за данный период выполнено из Бангкока.

"Рабочая группа Росавиации продолжает формировать график вывозных рейсов. До конца июня в него включены рейсы из Душанбе, Пхукета, Бангкока, Ташкента, Еревана, Тегерана, Гонконга, Барселоны, Парижа, Бишкека, Оша и Нью-Йорка. Авиакомпанией "Азур Эйр" прорабатывается вопрос возвращения россиян из Каракаса, Кито и Сан-Хосе. Ожидается, что 1 июля в Москву будут возвращены около 400 человек из Латинской Америки", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заболевания, свыше 461 тысяч человек скончались.