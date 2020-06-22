МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Акционеры "Группы ГАЗ" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года на привилегированные акции в размере 5,13 рубля на бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям при этом решено не выплачивать, говорится в материалах компании.

"Утвердить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2019 финансового года в размере 5 (пять) рублей 13 (тринадцать) копеек на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях… Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Группа в последние годы платила дивиденды только по привилегированным акциям. По итогам 2018 года она выплатила 3,92 рубля на бумагу, по итогам 2017 года — 4,39 рубля, по итогам 2016 года — 1,58 рубля, по итогам 2015 года — 1,34 рубля, по итогам 2014 года — 1,2 рубля.