МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента автоконцерна Mitsubishi Motors до "BB" с "BB+", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

Таким образом агентство убрало рейтинг из списка на пересмотр с возможным понижением, где он был размещен 25 марта 2020 года.

"В ближайшие 1-2 года рентабельность Mitsubishi Motors, вероятно, окажется под очень сильным давлением из-за резкого падения мировых продаж автомобилей, вызванного пандемией COVID-19", — пишет S&P. По мнению агентства, существует высокая вероятность, что компания понесет определенные расходы в результате структурных реформ, направленных на сокращение постоянных затрат.

В 2020 году ожидается существенное падение спроса на автомобили. В Таиланде, Индонезии и других государствах Юго-Восточной Азии, ключевых рынках для компании, вероятен экономический спад. На рынках Северной Америки и Европы, в дополнение к существенному снижению спроса на автомобили, агентство ожидает увеличения затрат на разработку новых продуктов. "Эти факторы приведут к существенному снижению рентабельности компании, на наш взгляд", — отмечается в релизе.

Агентство может рассмотреть дальнейшее понижение рейтинга концерна если будет видно, что показатель EBITDA компании не восстановится примерно до 4% в 2021 финансовом году. Рейтинг компании также может быть понижен, если большие инвестиции и структурные реформы приведут к постоянному отрицательному свободному денежному потоку, достаточно большому, чтобы подорвать финансовую устойчивость компании.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.