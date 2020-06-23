МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом, хотя ранее ожидалось снижение всего на 2%, говорится в прогнозе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В частности, в новом прогнозе ассоциации указано, что продажи автомобилей в Европейском Союзе упадут более чем на 3 миллиона с 12,8 миллиона единиц в 2019 году примерно до 9,6 миллиона штук по итогам 2020 года.

При этом в январе, до начала пандемии коронавируса в мире, ACEA прогнозировала снижение продаж новых автомобилей в ЕС в 2020 году на 2%.

"После первых ударных волн кризиса с середины марта по май рынок ЕС сократился на 41,5% в этом году. Ожидается, что эта ситуация в определенной степени улучшится в ближайшие месяцы, поскольку ограничения и меры по сдерживанию (распространения коронавируса — ред.) отменяются по всему региону", — говорится в сообщении.

Тем не менее, с точки зрения объемов продаж, прогноз ACEA на 2020 год предполагает минимальное количество проданных новых автомобилей с 2013 года, когда отрасль пережила шесть последовательных лет спада после финансового кризиса 2008-2009 годов. "ACEA сохраняет надежду, что этот драматический сценарий может быть смягчен благодаря быстрым и решительным мерам со стороны ЕС и национальных правительств", — заявил генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитема (Eric-Mark Huitema).

По последним данным, продажи новых автомобилей в ЕС за пять месяцев снизились на 41,5%, до 3,332 миллиона штук.