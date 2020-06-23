МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в мае составили лишь 15 машин, что на 44% меньше по сравнению с маем 2019 года, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".

Как подсчитали аналитики, свыше половины купленных электромобилей пришлось на Nissan Leaf (10 штук), также за этот период россияне приобрели 3 новых экземпляра Tesla Model X и 2 — Jaguar I-Pace.

"В региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой в прошлом месяце стали обладателями трех новых электрокаров. Два автомобиля на электротяге приобрели в Иркутской области и по одному — еще в 10 субъектах РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам пяти месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей тоже наблюдается отрицательная динамика — за этот период россияне купили 92 таких транспортных средства, что на 23% меньше, чем за январь — май 2019 года.