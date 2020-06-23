МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно вырос по итогам основной сессии вторника на оптимизме на глобальном фондовом рынке, укрепляющемся рубле, а также после высказанных президентом РФ Владимиром Путиным инициатив в ходе обращений к гражданам, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2791,97 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1281,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.14 мск снижается на 24 копейки, до 68,78 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 77,82 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается при этом на 0,1%, до 43,13 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок акций ловил волну умеренного позитива вместе с зарубежными площадками и нефтяными котировками. Деловая активность в Европе восстанавливается быстрее ожиданий, на что среди прочего указали индексы PMI Франции за июнь, перевалившие вопреки прогнозам выше 50 пунктов. Нефтяные цены, в свою очередь, пытаются закрепиться вблизи 43 долларов за баррель Brent", — поясняет Александр Бахтин из компании "БКС брокер".

В то же время рыночный рост ограничен опасениями рисков второй волны пандемии, в частности о повторном активном распространении коронавируса сообщила Южная Корея, также указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

При этом некоторой положительной динамики на внутреннем рынке прибавилось ближе к вечеру после выступления Путина, который, в частности, высказал идею о расширении доступа к программе льготной ипотеки в РФ, а также предложил ряд налоговых льгот для компаний сферы информационных технологий.

Так, он предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр, существенно сократив нагрузку на фонд оплаты труда и снизив ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, и бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

"Бенефициарами новации стали депозитарные расписки Mail.ru в Лондоне, которые скоро получат вторичный листинг на Московской бирже, а также бумаги "Яндекса". Эти компании до 60% своих доходов получают от продажи рекламы в рамках предоставляемых сервисов", — комментирует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Цены акций "Яндекса" после этого ускорили рост и подскакивали на 5,9%, почти до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. А к закрытию в 18.50 мск акции компании в итоге прибавили 2,37%.

Помимо этого, депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене четвертый день подряд и закрытию торгов на основной сессии подорожали на 4,7%.

Также в лидерах роста стоимости сегодня оказались акции "Мостотреста" (+2,93%), ЛСР (+3,21%), ПИКа (+1,24%).

Среди лидеров снижения – акции "Фармсинтеза" (-2,09%), "Русгидро" (-1,43%), "М.Видео" (-1,26%), "Акрона" (-1,09%), ММК (-0,93%). А привилегированные акции "Транснефти" потеряли 0,65% на фоне сообщения компании о том, что она примет решение о выплате дивидендов за прошлый год после получения директивы правительства.

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились к психологически важным отметкам 2800 и 1300 пунктов. Их преодоление увеличило бы шансы тестирования июньских пиков (2835 и 1306 пунктов), а последнее подтвердило бы актуальность среднесрочного восходящего тренда", — оценивает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг теперь — 2740-2830 пунктов, указывает она.

Для оживления восходящего тренда рынку необходимо переписывать локальные максимумы, то есть подниматься выше уровня 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, выступающего ближайшим сопротивлением, в свою очередь считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.