МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Продажи автомобилей класса "люкс" в России в мае упали на 47% в годовом выражении, до 57 единиц, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".

Эксперты подсчитали, что результаты мая даже меньше (на 9 машин), чем в апреле 2020 года – в месяце, когда в стране действовали более строгие меры по карантину, связанные с пандемией, и большинство автосалонов были закрыты либо работали только в режиме онлайн-продаж.

"Лидером среди люксовых брендов в мае остался Bentley (14 штук) – на него пришлась почти четверть данного рынка. На втором месте – Lamborghini (13 штук), на третьем – Mercedes-Benz Maybach S-Class (12 штук). Кроме этого, в прошлом месяце на дорогах нашей страны появилось 9 новых автомобилей Rolls-Royce, 6 – Maserati, 2 – Aston Martin и 1 – Ferrari", — отмечает "Автостат".

По данным аналитиков, около 60% купленных в мае новых роскошных машин получили московскую "прописку", что составляет 33 экземпляра, еще 5 таких авто приобрели в Краснодарском крае, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – по 3, в Татарстане и Хакасии было куплено по две машины сегмента Luxury, еще в девяти субъектах РФ – по одной.