МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. При включенной аварийной сигнализации нельзя останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения (ПДД) или текущей дорожной обстановкой, рассказал агентству “Прайм” автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Аварийная сигнализация, или аварийка, как все привыкли ее называть, используется для того, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о возникших проблемах с вашим автомобилем, то есть — это средство безопасности. Понятно, что и использовать его необходимо строго по назначению,” – сказал он.

Однако часто, особенно в Москве, “продвинутые” автолюбители находят аварийке другое применение. “Почему-то многие считают, что при включенной аварийной сигнализации можно останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения или текущей дорожной обстановкой — и это совершенно недопустимо”, — отметил эксперт.

"Подобная имитация ДТП в личных целях является хамством по отношению к остальным участникам движения, к тому же еще и не соответствует ПДД, поскольку, если вы вынужденно остановились в результате неисправности или аварии, помимо включения аварийной сигнализации, вы должны выставить знак аварийной остановки", — сказал Васильев.

В то же время, при движении в потоке аварийку можно задействовать для общения с остальными участниками движения. Например, с ее помощью можно поблагодарить другого автомобилиста за то, что он вас пропустил, или извиниться перед кем-то за некорректный маневр.

“Главное — не считать, что включенная аварийная сигнализация позволяет вам нарушать ПДД и портить жизнь остальным водителям”, — заключил эксперт.



