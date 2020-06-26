МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Электромобили американской компании Tesla стали самыми "некачественными" по версии американского рейтинга J.D. Power 2020 Initial Quality Study.

Всего рейтинг состоит из 32 различных автомобильных бренда.

Бренд Tesla, во главе которого стоит изобретатель и миллиардер Илон Маск, занял самое последнее место.

По мнению экспертов рейтинга, продукция Tesla имеет в среднем 250 проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли на сто машин зафиксировано 166 проблем.

При этом есть кое-какие нюансы. В рейтинге отмечается, что большая часть претензий к автомобилям компании Tesla носят косметический характер. В частности, владельцев электрокаров беспокоят дефекты окраски, плохо подогнанные друг к другу элементы кузова и скрипы.

Отмечается, что самый популярный бренд электрокаров хоть и имеет проблемы, производителя сложно обвинить в провалах в более важных аспектах, связанных с безопасностью продукции: например, таких как дефекты двигателей либо трансмиссии.