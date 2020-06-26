МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ввод в действие новых правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств отложено по решению правительства РФ до 1 февраля 2021 года, изначально правила должны были вступить в силу 1 июля этого года.

Согласно новым требованиям, владельцы автомобилей должны будут получить разрешение на тюнинг машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого автомобилистам нужно предоставить в подразделение заявление о выдаче разрешения, заключение предварительной техэкспертизы, выданное испытательной лабораторией.

В некоторых случаях автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Например, при подделке документов, при уничтожении идентификационного номера автомобиля, при увеличении разрешенной максимальной массы машины, при замене частей кузова, не предусмотренных в отношении данной модели авто, а также при несанкционированной установке грузоподъемного оборудования.

После внесения всех изменений владельцу автомобиля также необходимо обратиться в ГИБДД за получением свидетельства, предоставив автомобиль и пакет документов: заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасности конструкции после внесения изменений, а также копию документов об оплате госпошлины. Если на автомобиль устанавливали газовое оборудование, необходимо предоставить декларацию производителя работ по установке оборудования для питания двигателя газообразным топливом.