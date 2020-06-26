ТАШКЕНТ, 26 июн — ПРАЙМ. Германский автоконцерн Volkswagen не раньше 2022 года наладит полное производство коммерческих автомобилей в Узбекистане, следует из постановления узбекистанского президента Шавката Мирзиеева, обнародованного в пятницу.

"Узавтопром" и "Фольксваген Груп Рус" в марте подписали соглашение об организации производства модели Volkswagen Caddy в 2020 году на территории свободной экономической зоны "Джизак". Производство первоначальной мощностью до 20 тысяч автомобилей в год будет размещено на ООО "Джизакский автомобильный завод". Планируется, что минивэны будут выпускаться в двух модификациях: семиместный пассажирский универсал и грузовой фургон.

"Одобрить концепцию компании Volkswagen, предусматривающую, начиная с 2022 года освоение полного цикла производства современных моделей легковых коммерческих автомобилей", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства.

В соответствии с постановлением, на первом этапе в 2020–2021 годы будет организована крупноузловая сборки модели Volkswagen Caddy. В этот период для проведения маркетингового анализа в Узбекистан также будут поставляться готовые автомобили моделей Volkswagen и Skoda.

"По итогам завершения первого этапа внести предложения по заключению между правительством Республики Узбекистан и компанией Volkswagen инвестиционного соглашения, регулирующего вопросы создания совместного предприятия", — отмечается в документе.

Ранее "Узавтопром" сообщал, что Volkswagen в июле начнет продажи минивэна Caddy в республике. Первая партия миинвэнов проходит процедуры сертификации по климатическим испытаниям и омологации.

"Узавтопром" в течение трех последних лет пытается запустить в Узбекистане производство легких коммерческих автомобилей. В мае 2017 года PCA Peugeot Citroen и "Узавтопром" подписали соглашение о создании СП UzPCA по производству микроавтобусов и минивэнов в Джизакской области. Планировалось, что "Джизакский автомобильный завод" мощностью 16 тысяч автомобилей (на первом этапе — микроавтобусов) под брендами Peugeot и Citroen, будет введен в строй в 2019 году. Однако позднее "Узавтопром" сообщил, что проект стоимостью 133,3 миллиона евро был приостановлен из-за пересмотра его параметров.