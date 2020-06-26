МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в мае упало на 95,4% в годовом выражении, достигнув минимума с 1946 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Так, по данным организации, в минувшем месяце в Великобритании было произведено 5314 автомобилей против 116 тысяч за аналогичный период годом ранее. В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце сократилось на 95,2%, до 1054 машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — на 95,5%, до 4260.

"Показатель незначительно улучшился по сравнению с апрелем, когда было произведено только 197 автомобилей, но учитывая, что заводы все еще были закрыты или работали со сниженной производственной мощностью, это был худший май с 1946 года", — указывает организация.

Это привело и к сокращению производства автомобилей в стране с начала года на 41,7%, до 324,8 тысячи машин.

Теперь, согласно прогнозу SMMT, по итогам всего текущего года объем производства автомобилей в Великобритании не достигнет и 1 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.