МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы увеличат темпы строительства метро, благодаря чему в ближайшие три-четыре года свыше 90% москвичей получат свою станцию в радиусе километра от дома, говорится в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.

"Работы по строительству новых линий и станций метро не останавливались в Москве даже в период пандемии коронавируса. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться. В ближайшие три-четыре года свыше 90% жителей столицы получат станцию метро в радиусе одного километра от места проживания. Таким образом, будет решена колоссальная задача по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что программа строительства метро разделена на две части: продление существующих радиальных линий и строительство новых.

"Крупнейшим проектом является строительство БКЛ (Большая кольцевая линия – ред.). На сегодня пройдено около 80% всех тоннелей, развернуты работы на всех будущих станциях. Начались работы и на отдельных участках новой Коммунарской линии. На радиусе от станции МЦК "Крымская" до Троицка где-то идет проектирование, а где-то и активная стройка. В дальнейших планах прокладка Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий", — добавил заммэра.