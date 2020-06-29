ЗВЕНИГОРОД, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует собрать пул автодорожных проектов под выпуск инфраструктурных облигаций на 300 миллиардов рублей, сказал журналистам на открытии отрезка V участка ЦКАД вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Пока мы считаем, что размещение (инфраструктурных облигаций — ред.) порядка 300 миллиардов рублей. Мы пытаемся собрать схему на 300 миллиардов", — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос об объеме возможных к размещению инфраструктурных облигаций для финансирования автодорожных проектов.