ЗВЕНИГОРОД, 29 июн — ПРАЙМ. Максимальная стоимость движения по ЦКАДу составит 2,5 рубля за километр пути, рассказал журналистам на открытии отрезка V секции Центральной кольцевой автодороги глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"По ЦКАДу максимальный тариф 2,5 рубля за километр. Вы знаете, что на сегодняшний день более 50% пользуются транспондерами, это позволяет еще на 20% снизить стоимость строительства", — заявил Петушенко.