ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 29 июн — ПРАЙМ. Вопрос субсидирования недополученных из-за коронавируса доходов пассажирских автоперевозчиков обсуждается, но денег в бюджете на эти цели нет, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Просили. Прорабатываем эту историю. Не далее как на прошлой неделе обсуждал эту тему с нашими друзьями – перевозчиками. Проблема состоит в том, что специальных денег на эти цели в наших бюджетных назначениях нет", — сказал министр в ответ на вопрос о субсидия для пассажирских автоперевозчиков из-за коронавируса.

"Мы даже по специальным затратам на лизинговые платежи по морю-реке обсуждали тему, и у них тоже есть расчеты, поскольку в бюджете и в дополнительных назначениях эти деньги не предусмотрены, очень тяжело идет диалог с министерством финансов. Но мы ищем решение", — добавил Дитрих.

По его словам, в точности также обстоит ситуация с вопрос о субсидировании лизинговых платежей грузовых автоперевозчиков за взятую технику.