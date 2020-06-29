ТОКИО, 29 июн — ПРАЙМ. Совокупный объем внутреннего производства восьми главных японских автопроизводителей в мае рухнул на 61,8% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, а производства за рубежом – на 61,7% на фоне остановки заводов и падения продаж в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По данным агентства Киодо, восемь крупнейших автомобильных компаний в мае произвели в совокупности 287,5 тысячи автомобилей. Это стало самым значительным падением показателя, начиная с 1967 года, когда начала вестись подобная статистика. Падение стало большим, чем даже в 2011 году, когда в Японии произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами и аварию на АЭС "Фукусима-1".

На заводах за пределами Японии было в совокупности выпущено 629,25 тысячи автомобилей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,96 миллиона случаев заражения, свыше 498,7 тысячи человек скончались.