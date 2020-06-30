МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. За период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в России попали под сокращения на работе порядка 680 тысяч россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании правительства страны о ситуации на рынке труда.

По словам министра, с 1 апреля 2020 года в качестве безработных в России зарегистрировались два миллиона человек. Только треть из них были сокращены.

"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат", — сказал Решетников.

Он пояснил, что уже к следующему 2021 году Россия сможет выйти на уровень занятости прошлого, 2019 года. Это возможно при условии выполнения соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что в России с начала эпидемии выявили 641 156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек умерли. Более 400 тысяч пациентов выздоровели.

Также Решетников сообщил, что Общенациональный план восстановления экономики страны предполагает возвращение России на траекторию устойчивого экономического роста с 2022 года, рост ВВП может составить около 3%.