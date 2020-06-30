МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Эксперты туррынка отмечают, что после снятия ряда ограничительных мер для туристов, прибывающих в Калининградскую область, начались активные продажи этого направления, намного превышающие показатели предыдущих лет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По словам ряда экспертов, в этом сезоне Калининград ставит рекорды по бронированию. При этом отмечается, что такого высокого спроса ранее не замечалось", — прокомментировали в АТОР.

В пресс-службе TUI Россия подтвердили, что спрос на туры в Калининград заметно оживился, и на некоторые даты в отелях на курортах уже ощущается дефицит мест.

Положительную динамику также фиксируют в компаниях "Библио-Глобус" и ANEX Tour.

Аналогичная картина прослеживается и в компании "Интурист". "Каждый день получаем новые заявки. Спрос, конечно, не такой, как на Сочи и Крым, но он есть. Причина хороших продаж — в том числе привлекательные цены, которые в нашем случае достигаются прямым контрактингом с отелями", — рассказали в пресс-службе туроператора.

При этом, по мнению генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Калининградская область по объемам турпотоков не сможет конкурировать с Краснодарским Краем или Крымом. Однако это направление всегда пользовалось спросом у иностранных туристов, а после введения электронных виз спрос подрос в разы.

"Конечно, сейчас иностранного потока нет, потому предложения по отельной базе выросли. Дефицита мест быть не должно", — уточнил он.