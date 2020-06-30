С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — ПРАЙМ. Компания Hyundai WIA Rus начала строительство завода по производству автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге, инвестиции в проект составят порядка 13,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Это особенно важно для города, для петербургской промышленности в эти дни. Пандемия коронавируса не смогла нарушить планы компании Hyundai, автомобильный завод Hyundai продолжает работать… И все это время продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству завода двигателей", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии начала строительства завода.

Он отметил, что на первом этапе работы завод будет выпускать 240 тысяч двигателей в год, работая в две производственные смены. В перспективе мощность завод может возрасти до 330 тысяч двигателей в год. Часть продукции завода пойдет на экспорт.

"У нас есть уверенность, что в октябре 2021 года здесь будут выпущены первые двигатели", — сказал губернатор.

"Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, нам удается сохранить темпы подготовки к строительству завода… Российский завод двигателей "Хендэ Виа Рус" обеспечит производство двигателей высокого качества, создаст более 500 рабочих мест в Санкт-Петербурге", — сказал генеральный директор "Хендэ Виа Рус" О Сынгхун.

В рамках церемонии губернатор Петербурга и генеральный директор "Хендэ Виа Рус" подписали соглашение о взаимодействии в ходе реализации проекта.

Завод будет расположен в непосредственной близости от автомобильного завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Производственная линия нового предприятия будет запущена в октябре 2021 года. Инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 миллиарда рублей.

На новом заводе, оснащенном высокотехнологичным оборудованием, будет проводиться обработка основных деталей двигателя и его сборка. Основные компоненты, которые планируется локализовать в Петербурге, — это блок цилиндров, головки блока цилиндров, коленвал. Завод будет производить двигатели Gamma I объемом 1,6 литра с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения. Этот вид двигателя отвечает высоким экологическим требованиям. В компании отмечают, что строящийся завод заложит основу для выхода компании на рынок двигателей в Европе.

Hyundai Motor Company запустила автозавод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в сентябре 2010 года. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.