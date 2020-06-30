МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает в РФ 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за возможного замыкания в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года… Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях будет выполнена установка комплекта реле, а работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители "Хендэ Мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт.